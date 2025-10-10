Pensioni, scatta l’aumento del requisito dei 3 mesi. Ma il governo salva i lavori più pesanti

Il governo si prepara a rallentare, almeno in parte, l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, concentrando l’intervento su due categorie specifiche: i lavoratori precoci e quelli impegnati in attività usuranti.

La misura, che troverà spazio nella prossima manovra, è stata confermata nella risoluzione di maggioranza approvata da Camera e Senato, e prevede uno stop in due fasi: nel 2027 sarà sterilizzato uno dei tre mesi di aumento previsti, mentre nel 2028 potrebbe scattare un secondo intervento, con il blocco di uno o di entrambi i mesi residui. Una mediazione complessa I dettagli della misura sono ancora in fase di definizione tecnica. Gli esperti del Ministero dell’Economia stanno lavorando per costruire una soluzione che riesca a conciliare la tutela dei lavoratori più meritevoli di protezione con la necessità di mantenere l’equilibrio dei conti pubblici. L’impostazione è la stessa seguita per la cosiddetta “rottamazione” fiscale: due percorsi diversi, ma accomunati dal principio di selezionare le categorie considerate più deboli o meritevoli di interventi mirati.

A spiegare la filosofia dell’intervento è stato lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che in audizione alle Commissioni Bilancio ha richiamato il concetto di “meritevoli” come criterio guida per delineare i confini della misura. Il ministro ha inoltre svolto un ruolo di mediazione all’interno della maggioranza, non senza difficoltà.

Secondo quanto trapelato dal vertice di governo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sarebbero inizialmente dette contrarie a un intervento di questo tipo, preferendo destinare le risorse disponibili al taglio dell’Irpef e all’estensione del secondo scaglione fino ai redditi da 60mila euro. Ma l’operazione, dal costo stimato di circa 2,5 miliardi l’anno, avrebbe sforato i margini previsti per la spesa previdenziale. Anche la Lega ha dovuto ridimensionare la propria proposta iniziale di uno stop totale all’adeguamento automatico, giudicata insostenibile dai tecnici della Ragioneria generale dello Stato. Secondo le loro stime, infatti, un congelamento completo del meccanismo comporterebbe un aumento del rapporto debito/Pil di circa 15 punti entro il 2045 e 30 punti entro il 2070: un impatto di lungo periodo troppo pesante per i conti pubblici.