Abi, a settembre tassi sui mutui quasi fermi al 3,25%. Accelera la crescita dei prestiti a famiglie e imprese

Tassi sui nuovi mutui bancari praticamente fermi a settembre. Secondo il rapporto mensile Abi la media sulle nuove operazioni di finanziamento (variabili e fissi) è stata del 3,25% contro il 3,28% di agosto che aveva visto una crescita rispetto a luglio. Per le imprese i tassi medi applicati dalle banche sono stati pari al 3,33% dal 3,38% rispetto al mese precedente. A settembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,8% rispetto ad un anno prima, in accelerazione rispetto al +1,6% del mese precedente. Ad agosto 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,0% e quelli alle imprese dell’1,2%. Per le famiglie è il nono mese consecutivo in cui si registra un incremento e per le imprese è il terzo mese consecutivo in cui crescono i finanziamenti.

Ad agosto 2025 i crediti deteriorati netti (cioè l’insieme delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti calcolato al netto

delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche) sono diminuiti a 29,3 miliardi di euro, da 30,2 miliardi di marzo 2025 (31,3 miliardi a dicembre 2024). Lo si legge nel Rapporto mensile dell’Abi. Rispetto al loro livello massimo, 196,3 miliardi raggiunti nel 2015, sono in calo di 167 miliardi. Ad agosto 2025 i crediti deteriorati netti rappresentavano l’1,41% dei crediti totali. Tale rapporto è inferiore rispetto a marzo 2025 (1,48%; 1,51% a

dicembre 2024; 9,8% a dicembre 2015).