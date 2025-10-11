Boom bollette: in 10 anni +74% per la luce, +47% per l'acqua

I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette. A fronte di un'inflazione dal 2015 ad oggi pari a circa il 23%, il prezzo dell'elettricità è aumentato di ben il 74%, quello del gas di oltre il 39% e quello dell'acqua di ben il 47,6%.

C'è una sola voce che ha registrato un andamento negativo dell'indice dei prezzi: quella relativa agli elettrodomestici di grande dimensione, come frigoriferi e lavatrici, nel 2025 più economici dell'1,5% rispetto a 10 anni fa.

Ad elaborare i dati è Confedilizia che, in uno studio ad hoc, sottolinea come negli anni, si è registrato un incremento molto più consistente delle spese fisse - dalle bollette agli interventi di manutenzione - rispetto ad altre voci di consumo, come appunto gli elettrodomestici, che incidono solo occasionalmente sul bilancio di una famiglia.

Guardando all'anno in corso, i costi relativi alla fornitura idrica, evidenzia l'organizzazione dei proprietari nello studio pubblicato online, sono anche quelli che hanno visto la maggiore inflazione: +4,8% tra giugno, luglio e agosto, e +4,7% in settembre, dopo incrementi superiori al 6% all'inizio del 2025. Più moderata è invece la crescita del costo della raccolta dei rifiuti, nel mese di settembre dell'1,8%, dopo un lungo periodo però di aumenti superiori al 3%. I costi di alcuni servizi essenziali per la vita domestica, come le riparazioni e la manutenzione degli immobili, si sono fatti anch'essi sentire: da aprile, con la sola eccezione di luglio, il ritmo di crescita annuo non è mai sceso sotto il 3%.

Per gas e luce invece, dopo una serie di rincari primaverili, settembre è stato un mese di flessione dei prezzi, rispettivamente del 5,6% e del 5,8%.