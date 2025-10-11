Orsini (Confindustria) al governo: "Generare lavoro e rendere il paese competitivo"

Investimenti per l’industria, rendere il Paese «attrattivo» per tenere in Italia le imprese giovani, misure «poderose» sul fronte del super e iper ammortamento e un piano industriale di «visione triennale».

Sono alcune delle richieste che Confindustria avanzerà al tavolo con il governo lunedì - in vista della manovra di bilancio che sarà varata il giorno dopo - rilanciate con forza oggi dal leader degli industriali, Emanuele Orsini, di fronte alla platea dei Giovani imprenditori riuniti a Capri. Un confronto, quello tra industriali ed esecutivo, ancor più atteso, visti i tempi stretti, e dopo il mancato intervento, per impegni imprevisti, del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che avrebbe dovuto parlare in videocollegamento al quarantesimo convegno dei Giovani Imprenditori.

«Mi auguro che il fatto che oggi Giorgetti non ci sia è perchè stia lavorando a costruire una misura solida e che abbia una visione a lungo termine», ha detto Orsini. «Se fosse qui al ministro direi: 'Sediamoci e pensiamo al futuro del nostro Paese», ha aggiunto. «Io credo che voglia bene al nostro Paese e credo che la tenuta dei conti pubblici sia importante», ha sottolineato. «Però non c'è solo il rigore dei conti», c'è anche il «debito buonò come quello della Zes, che ha comunque generato posti di lavoro. Quello vuol dire far crescere il Paese, ma soprattutto anche un’area come quella del Mezzogiorno, perchè se è più forte tutta l’Italia è più forte», ha chiosato. Quanto alla manovra, ha osservato il leader degli industriali, «è ovvio che si sono 16 miliardi, quindi la coperta è corta, però bisogna valorizzare ciò che genera reddito e capacità di distribuzione, che viene dalle imprese». «La ricchezza del Paese non la fai con l’Irpef e le pensioni ma generando lavoro e rendendo il Paese competitivo, quindi mi auguro che siano al centro gli investimenti per l’industria», ha tuonato ancora Orsini. «Abbiamo bisogno di far sì che le nostre imprese possano fare investimenti. Per le medio e piccole servono automatismi, il super e iper ammortamento ci piace, ma deve essere una misura poderosa, perchè se facciamo le cose un pò come abbiamo fatto l’anno scorso...», ha proseguito il numero uno di Confindustria sottolineando che «è obbligatorio avere una visione triennale».