65 Comuni italiani sono andati in crisi finanziaria nel 2024: tre in Calabria sono andati in dissesto

Nel corso del 2024 sono stati 65 i Comuni italiani a dichiarare una crisi finanziaria, di cui 31 con la procedura di riequilibrio e 34 in dissesto, rispetto ai 75 registrati nel 2023. Cinque i casi in cui si è verificata una "falsa partenza", con tre comuni calabresi e uno campano che non sono riusciti ad approvare il Piano di riequilibrio e sono finiti in dissesto, e uno in Sicilia, dove è stata revocata in autotutela la procedura. Il dato emerge dall’ottavo Rapporto dell’Università Cà Foscari di Venezia sui Comuni italiani curato dal Centro Governance & Social Innovation in collaborazione con Fondazione Ifel ed edito da Castelvecchi, che sarà illustrato e discusso nel corso del Festival della Statistica, il 16 ottobre a Treviso. Quanto allo stock del debito, le procedure attivate dal 1989 (anno di istituzione del dissesto finanziario) e dal 2012 (anno di introduzione della procedura di riequilibrio) sono state 1.383 al 31 dicembre 2024, corrispondenti a 1.001 comuni.