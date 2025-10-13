Calabria, Campania e Sicilia sono le regioni con il tasso di occupazione più basso del 2024

Nel 2024, la Calabria, la Campania e la Sicilia sono state le regioni europee con il tasso di occupazione più basso in Ue nel 2024 nella fascia di età compresa fra i 20 e i 64 anni , attestandosi rispettivamente al 48,5%, al 49,4% e al 50,7%. La Puglia ha fatto registrare un tasso del 55,3%. Lo riporta l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Dietro di loro, secondo l’Eurostat, solo alcune regioni in Turchia, che non fanno però parte dell’Ue. Nel 2024, circa una regione su 4 in Europa (65 su 243), specifica l’Eurostat in una nota, aveva un tasso di occupazione inferiore al 73,5%. Tra queste, anche la regione di Bruxelles capitale, in Belgio (64,1%), il Lazio in Italia (69%), Vienna in Austria (70,6%) e Attiki in Grecia (71%).

Fra le concentrazioni più elevate, la Repubblica Ceca (tutte le 8 regioni), la Danimarca (tutte le 5 regioni), la Germania (35 regioni su 38), l’Irlanda (tutte le 3 regioni), i Paesi Bassi (tutte le 12 regioni), la Slovacchia (3 regioni su 4) e la Svezia (tutte le 8 regioni). Le regioni con i tassi di occupazione più elevati, e le uniche a registrare tassi superiori all’85%, sono state l’arcipelago delle Aland in Finlandia (86,4%), la regione di Varsavia (86,2%), di Bratislava (85,4%), di Budapest (85,3%), di Utrecht nei Paesi Bassi (85,3%) e di Praga (85,1%). Fra le altre regioni italiane, solo la Provincia autonoma di Bolzano ha già superato l’obiettivo del 78%, attestandosi al 79,9%. Fra le altre regioni, le più alte sono state la Provincia autonoma di Trento (76,9%), la Valle d’Aosta (77,6%), la Toscana (76,1%), il Veneto e l’Emilia-Romagna (entrambe al 75,6%). Il Friuli-Venezia Giulia ha fatto registrare una percentuale di occupazione del 75,1%, mentre la Lombardia e il Piemonte si sono attestate reciprocamente al 74,8% e al 74,3%.