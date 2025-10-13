Manovra 2025: al via incontri governo-imprese. Presenti anche le banche

E’ iniziato nella Sala Verde di Palazzo Chigi, a quanto si apprende, l’incontro tra il Governo e le Organizzazioni datoriali e di categoria per discutere le priorità e le proposte in vista della prossima Legge di Bilancio. Alla riunione, presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, partecipano per l’esecutivo il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Industria e Made in Italy), Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) e Tommaso Foti (Affari europei, Pnrr, Polittiche di coesione). Presenti inoltre Luigi Sbarra (sottosegretario per le Politiche per il Sud) e Stefano Caldoro (Consigliere del Presidente del Consiglio per i Rapporti con le Parti Sociali).

Per le organizzazioni datoriali e di categoria sono presenti i rappresentanti di: Confindustria , Abi; Casartigiani; Cia; Cna; Coldiretti; Confagricoltura; Confapi; Confartigianato; Confcommercio; Confcooperative; Confesercenti; Confetra; Confprofessioni; Conftrasporto; Copagri; Legacoop; Unsic. A seguire, è previsto un incontro con i rappresentanti di: Ania; Agci; Ance; Anpit; Assonime; Cnl; Confedilizia; Confimprese Italia; Confimi Industria; Confitarma; Conflavoro Pmi; Confservizi; Federdistribuzione; Federterziario; Finco.