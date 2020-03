Coronavirus, non pubblicheremo dati sensibili

Chi è? Lo conosco e, soprattutto, posso esserci entrato in contatto? Le domande sono naturali in questo caso, ma – lo diciamo subito – leggendo la Gazzetta del Sud non sarà possibile trovarvi risposta.

Perché non pubblicheremo i nomi o altri elementi che possano far risalire all’identità delle persone contagiate da coronavirus, perché si tratta di dati sanitari (e quindi sensibili) e soprattutto per tutelare la privacy di uomini e donne che, vinta la battaglia con la malattia, avranno il sacrosanto diritto di tornare alla loro vita normale senza essere attorniati da paure e pregiudizi.

Spetta alle autorità sanitarie, come già avviene regolarmente, ricostruire i contatti dei contagiati e avvisare gli interessati.

© Riproduzione riservata