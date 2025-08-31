L’obiettivo principale di Donald: gli affari prima della pace, arruolato anche Tony Blair

“Follow the money”. Segui i soldi. Il motto di Giovanni Falcone era riferito alle indagini antimafia ma applicarlo alle politiche di Donald Trump può essere illuminante. Il mantra del presidente americano è «cercare la pace» per ottenere l’ambito premio Nobel (il vero motivo è avere qualcosa che ha già ottenuto l’odiato Barack Obama). Ma gli sforzi sui due fronti bellici più caldi, Ucraina e Medio Oriente, non vedono significativi passi avanti verso un cessate il fuoco. Mentre il lavorio più fervente sembra invece riguardare gli aspetti economici legati ai due fronti. Per fermare, o almeno rallentare, l’offensiva israeliana a Gaza basterebbe uno stop di Trump alla cooperazione militare con Israele. Ma Trump si guarda bene dal farlo. L’ultimo summit di Washington sulla crisi mediorientale ha invece discusso il futuro di Gaza come entità indipendente nella cui gestione sia estranea Hamas. All’incontro era presente anche l’ex premier britannico Tony Blair. Il quale ha sempre sostenuto che il presupposto per un Medio Oriente più stabile sia una sua rinascita economica.

Di recente una società a lui collegata ha negato il coinvolgimento nel clamoroso “affare del secolo” annunciato da Trump con un video indecente nel quale si raffigurava una Gaza stile Monte Carlo. Ma al di là di accuse e smentite è chiaro che il focus numero uno della Casa Bianca è sempre lo stesso: massimizzare il profitto delle società americane e in particolare di quelle legate direttamente alla famiglia Trump. È cosa nota che nelle trattative condotte nei Paesi arabi dall’ “inviato” di Trump, il suo genero Jared Jushner, si siano concordati nel dettaglio investimenti immobiliari per “Trump Tower”, campi da golf e resort sia in Arabia che negli Emirati. Come dire, la pace può aspettare, ma prima verifichiamo bene gli investimenti. Intendiamoci, se i Paesi arabi moderati vogliono essere coinvolti in un processo di pace non è certo per sensibilità nei confronti del popolo palestinese, ma per uno sviluppo economico nell’area ai danni del rivale sciita iraniano. Ma quel che sembra sfuggire a molti attori della vicenda bellica è che ogni ulteriore spargimento di sangue mina le basi di un possibile sviluppo basato su convivenza pacifica.