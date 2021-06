Euro2020, ci risiamo: infortunio muscolare per Sensi, Mancini “ripesca” Pessina

Non era destino. Prosegue la maledizione per il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, che si è nuovamente infortunato. Un ko pesate, durante il ritiro pre-Euro2020. E stavolta Mancini non ha potuto chiudere un occhio, alla luce dell'imminenza della competizione. Sensi era già reduce da un fastidio fisico avvertito nell'ultima partita di campionato giocata dall'Inter contro l'Udinese. Toccherà a Pessina dell'Atalanta, ultimo centrocampista a subire il “taglio” del Mancio rimpiazzare lo sfortunato centrocampista cresciuto dalla Roma.

