Euro 2020, c'è Italia-Repubblica Ceca in vista della Turchia: a che ora si gioca e dove vederla. Le probabili formazioni

Il “Dall'Ara” di Bologna sarà il teatro dell'ultimo test pre Europeo dell'Italia di Mancini. Tra una settimana, all'Olimpico, c'è la Turchia. E stasera il ct azzurro dovrà mettere da parte il libricino degli esperimenti per passare alla pratica.

Mancini schiera i titolari e “accarezza” Raspadori

Lo ha detto anche in conferenza stampa, Mancini, contro la Repubblica Ceca si vedrà - più o meno - l'undici di partenza che esordirà venerdì prossimo. Probabilmente tutti, in realtà. Il tecnico di Jesi ha speso parole al miele anche per il giovane Raspadori, fortemente voluto nella lista dei convocati, a scapito di giocatori con un'esperienza maggiore. Il paragone con Pablito Rossi è pesante, certo, ma il Mancio non è mai stato banale nelle sue dichiarazione, sin da quando indossava i calzoncini. La sensazione, proprio alla luce delle parole del ct, è che il talento classe 2000 del Sassuolo non sia solo il ventiseiesimo della combriccola azzurra.

Quando e dove vedere l'amichevole di Bologna tra Italia e Repubblica Ceca?

La partita tra Italia e Repubblica Ceca si disputerà stasera alle 20,45 allo stadio “Dall'Ara” di Bologna. Sarà possibile vederla in diretta (in chiaro) su Ra 1 o, in alternativa, in streaming su Rai Play

Probabili formazioni Italia-Repubblica Ceca

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Barardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini. Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Masopust, Soucek; Hlozek, Darida, Jankto; Schick. All.: Silhavy. Arbitro: Tschudi (Svizzera).

