Euro 2020, ‘Italia 2’ ko contro l'Under 20. Toloi resta fiducioso: “Siamo pronti”

Termina 1-0 per l’Under 20 la partita d’allenamento della Nazionale formata dai giocatori che sono subentrati o sono rimasti in panchina ieri sera nel test con la Repubblica Ceca. Gli azzurri di Roberto Mancini, rientrati ieri notte a Coverciano da Bologna, hanno iniziato con Meret in porta, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson in difesa, Pellegrini, Cristante, Pessina a centrocampo, Bernardeschi, Belotti e Chiesa in attacco. Mentre Sirigu, Toloi e Raspadori fresco di debutto hanno con l’Under 20 allenata da Bollini e andata a segno al 10' con Cangiano, classe 2001, attaccante dell’Ascoli. Nella ripresa (la partitella si è giocata con due tempi da 20' l’uno) si sono spostati nell’Under 20 Meret, Emerson e Chiesa alternandosi con Sirigu, Toloi e Raspadori. Tra gli osservati speciali il centrocampista della Roma Pellegrini che in questi giorni ha lavorato a parte per i postumi di un infortunio rimediato durante il derby con la Lazio il 15 maggio. Dopo questa sgambata gli azzurri usufruiranno di qualche ora di riposo (i titolari di ieri hanno già lasciato il ritiro) e si ritroveranno a Coverciano domani entro le 22 per prepararsi al debutto europeo l’11 giugno contro la Turchia.

Toloi fiducioso dopo il doppio test: “Siamo pronti”

«Ieri abbiamo fatto un test importante, una grande partita, contro una squadra di qualità. Abbiamo fatto bene negli allenamenti in questi giorni compreso oggi con l’Under 20. Manca poco, ma vedo che siamo pronti per fare un grande Europeo». Lo ha detto il difensore della Nazionale, Rafael Toloi, dopo la sgambata di stamane a Coverciano contro l’Under 20 e il giorno dopo il 4-0 rifilato alla Repubblica Ceca nell’amichevole di Bologna.«Mi sento bene - ha aggiunto Toloi -. Sono pronto per giocare sia come esterno difensivo che come centrale. Non vedo differenze, l’importante è lavorare come fatto in questi giorni, sono a disposizione del ct».

Euro 2020, ecco tutte le rose delle 24 Nazionali. Consulta le liste dei 26 per il Fantaeuropeo FOTO Lorenzo Insigne - Italia Remo Freuler - Svizzera (Lapresse) Hakan Chalanoglu - Turchia (Lapresse) Aaron Ramsey - Galles (Lapresse) Sauli Vaisanen - Finlandia Christian Eriksen - Danimarca Romelu Lukaku - Belgio Aleksey Miranchuk - Russia (Lapresse) Matthjis De Ligt - Olanda Goran Pandev - Macedonia Ruslan Malinovkyi - Ucraino (foto Lapresse)) Ante Rebic - Croazia Antonin Barak - Repubblica Ceca (Lapresse) Piotr Zielinski - Polonia Alvaro Morata - Spagna Milan Skriniar - Slovacchia (Lapresse) Mattias Svanberg - Svezia (Lapresse) Cristiano Ronaldo - Portogallo Adrien Rabiot - Francia (Lapresse) Robin Gosens - Germania

