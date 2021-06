Euro 2020, Gazzetta del Sud confeziona uno speciale da 16 pagine: domani in edicola

Domani con la Gazzetta del Sud in omaggio un inserto di 16 pagine sugli Europei di calcio che scattano con il debutto degli azzurri contro la Turchia. All'interno, la presentazione della partita inaugurale della Nazionale di Mancini, le avversarie dell'Italia (oltre alla Turchia anche Svizzera e Galles) ai raggi X, gli arbitri, gli stadi e altre curiosità. Inoltre, un profilo su tutte le altre venti protagoniste che prenderanno parte alla fase finale di questo primo Europeo itinerante che sarà disputato in 11 città (finale l'11 luglio a Londra). Prevista un'intervista al cosentino Stefano Fiore, ex nazionale azzurro. Lo speciale è stato curato dal vicecaposervizio della redazione Sport, Marco Capuano.

