Euro 2020, l'agente di Eriksen: "Sta bene ed è... preoccupato per i compagni"

"Ha scherzato, era di buon umore, l’ho trovato bene. Vogliamo tutti capire cosa gli sia successo, vuole farlo anche lui: i medici stanno facendo degli esami approfonditi, ci vorrà del tempo". A parlare di Christian Eriksen, in ospedale dopo il malore accusato durante Danimarca-Finlandia di Euro2020 che ha tenuto tutti col fiato sospeso, è il suo agente e amico Martin Schoots, che ha reso noto su 'La Gazzetta dello Sport' lo stato d’animo del centrocampista dell’Inter. "Era felice - racconta ancora Schoots - perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla. Mezzo mondo ci ha contattato, tutti si sono preoccupati, ma lui in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio". Schoots svela anche una videochiamata tra il danese e i suoi compagni: "Si è preoccupato lui di noi. Ci ha chiesto: 'Come state? Mi sa che siete messi peggio di me! Io ora sarei pronto per allenarmi'. Tipico di Christian, un campione che pensa agli altri prima che a se stesso". (ITALPRESS)

