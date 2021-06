Euro 2020, Pogba perdona Rudiger dopo... il morso: “Siamo amici”

"Siamo amici, non è successo niente di grave". Paul Pogba ha già perdonato Antonio Rudiger che ieri, durante Francia-Germania a Euro2020, lo ha morso alle spalle.

Euro 2020, Francia-Germania (1-0) la decide Hummels... nella sua porta. Mbappé come Flash Aggancio sontuoso di Benzema Autorete Hummels Gnabry tallonato da Varane Kimmich atterra Lucas Hernandez Mbappe esulta Palla in rete e Francia in vantaggio Pogba dominante in mezzo al campo

Un gesto sfuggito alla direzione arbitrale ma che potrebbe essere comunque sanzionato dalla Uefa anche se il centrocampista francese spera di no.

"Avete visto quello che è successo dalla tv ma ormai è acqua passata, non sto a lamentarmi per un giallo o un rosso mancato - le sue parole a 'Sport1' - Mi ha dato un piccolo morso ma ci conosciamo da tempo. L’ho segnalato all’arbitro che ha preso la decisione che ha preso. Rudiger non ha ricevuto alcun cartellino ed è meglio così. Non voglio che sia squalificato per questo gesto, alla fine della partita ci siamo salutati". (ITALPRESS)

