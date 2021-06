Euro 2020, no dell'Uefa: l'Allianz non s'illuminerà con i colori della bandiera arcobaleno

Euro 2020 è anche l'occasione per lanciare dei messaggi politici e sociali. Succede da sempre nelle grandi competizioni - sportive e non - che hanno una grossa visibilità. Ma stavolta è stata l'Uefa a frenare ogni tipo di sms - più o meno celato - lanciato da alcuni dei protagonisti. Il primo era stato il portiere Manuel Neuer della Germania che, nella gara d'esordio dei tedeschi nella kermesse itinerante, si era presentato con una fascia-arcobaleno al braccio. Chiaro il riferimento ai diritti sociali degli Lgtbq. Ghiottisima, in linea con la prima “dimostrazione” del portierone del Bayern, l'occasione che si presenterà giovedì, in occasione di Germania-Ungheria: perché il parlamento magiaro ha da poco emanato leggi molto restrittive riguardo alla diffusione di contenuti legati alle tematiche tanto care a Neuer e compagni (ma non solo). Il “no” della Uefa, nella fattispecie, riguarda la possibilità che l'Allianz di Monaco, nel giorno dell'ultima partita del girone F tra tedeschi e ungheresi, s'illuminasse con i colori della bandiera arcobaleno. Non sarà fatto.

