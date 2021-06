Black Lives Matter, l'Italia resta in piedi. Domani gli ottavi contro l'Austria

Italia-Austria, in programma domani a Wembley, apre la seconda fase di Euro 2020. Agli ottavi la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà l’incognita rappresentata dalla formazione allenata da Franco Foda, ma gli Azzurri, pur concentrati soprattutto sul campo, hanno anche dovuto affrontare un’altra questione.

Il post partita contro il Galles, oltre al primato e all’entusiasmo, ha lasciato aperta anche la questione legata al Black Lives Matter, movimento contro le discriminazioni razziali.

“Siamo tutti contro il razzismo, anche chi non si inginocchia» è il messaggio arrivato da Coverciano, ma per evitare che, ancora una volta, non ci sia uniformità nelle decisioni degli Azzurri, la squadra ha discusso per trovare una via univoca.

Dopo che solo cinque giocatori, Toloi, Pessina, Emerson, Bernardeschi e Belotti, si sono inginocchiati prima del fischio iniziale, la Nazionale avrebbe deciso – come riportato dal Corriere della Sera – di restare in piedi, compatta. Nessuna richiesta è stata fatta all’Uefa, così come non si inginocchierà neanche l’Austria. Il confronto interno avrebbe portato quindi a questa scelta, che sarà tema anche della conferenza stampa, in programma oggi, del difensore Leonardo Bonucci.

Intanto l'Italia ha svolto l’ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza questo pomeriggio per Londra. Mancini ha radunato la squadra per la rifinitura che, su decisione della Uefa, non ha potuto svolgere a Wembley come da iniziale programma, per tutelare il manto erboso dell’impianto. In gruppo c'è Chiellini, entrato in campo prima degli altri per fare un po' di stretching prima di aggregarsi, ancora assente Florenzi per l’infortunio muscolare che lo sta bloccando da giorni.

La formazione anti-Austria sembra ormai decisa con Di Lorenzo al posto di Florenzi e Acerbi per Chiellini, non ancora pronto. In attacco si va verso la conferma del tridente Berardi-Immobile-Insigne, il grande rebus riguarda chi tra Verratti e Locatelli giocherà a centrocampo con Jorginho e Barella.

