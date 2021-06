Boom di contagi in Gran Bretagna, torna in discussione la finale degli Europei?

Continua a correre l’epidemia di Covid nel Regno Unito, a causa soprattutto della variante Delta. Oggi sono stati registrati 18.270 nuovi contagi, il record giornaliero dal 5 febbraio. Ieri i contagi erano saliti di 15.810. I decessi sono stati 23. Sul fronte delle vittime, l'alto numero dei vaccinati continua a mantenere i numeri contenuti, riportano i media locali. Quasi l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose, oltre il 61% il richiamo.

A rischio la finale degli Europei a Wembley

A questo punto torna in discussione anche la finale dei campionati di calcio Europei in programma l'11 luglio a Wembley, in Inghilterra. Già nei giorni scorsi il premier Draghi aveva lanciato il messaggio, così come il ministro Speranza, ma L'Uefa era apparsa perentoria confermando il "no" a eventuali spostamenti. Cambierà qualcosa la nuova ondata?

