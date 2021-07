Euro 2020: la stampa europea s'innamora di Donnarumma. E il mondo celebra l'Italia

«Donnarummazo en Wembley», titola con un neologismo lo spagnolo AS. Il portiere azzurro ha stregato la stampa europea con i rigori parati all’Inghilterra, che i sommano a quelli con la Spagna in semifinale. Per il Pais, «Wembley non fa paura all’Italia» e aggiunge, «Resilienti e resistenti gli azzurri vincono il loro secondo campionato europeo ai rigori battendo l’Inghilterra, che ha voluto gestire il suo gol solo dopo due minuti».

Marca scrive «Eterna Italia» e loda il ct e la squadra: «Hanno dovuto aspettare dal 1968... ma ne è valsa la pena. In tre anni, dal 2018, l’Italia è passata da tutto a niente. E (quasi) tutto il merito va a Roberto Mancini. Ha raccolto una squadra rotta dopo essere stato buttato fuori da una Coppa del Mondo per la prima volta in 60 anni e li ha riportati in cima». Per il giornale sportivo spagnolo, «Gli azzurri non hanno solo vinto. Lo ha fatto bandendo i miti del calcio come il «catenaccio». A parte i momenti della partita degli ottavi di finale contro l’Austria (2-1) o la semifinale contro la Spagna (1-1) è stata la squadra che ha giocato meglio all’Euro».

Si fregano le mani a Parigi, dove il Saint Germain lo aspetta a braccia aperte: «Donnarumma inarrestabile», strilla L’Equipe. Per Le Figaro «Donnarumma eroe d’Italia».

Ma la vittoria della Nazionale agli Europei campeggia anche sulle pagine on line dei principali media, in Cina, dove la finale di Wembley tra Italia e Inghilterra è stata trasmessa in piena notte dalla tv statale Cctv. «Battuta l’inghilterra ai rigori! L’Italia ha vinto l’Europeo per la prima volta in 53 anni!», titola il Quotidiano del Popolo, il più importante giornale cinese, sulle sue pagine on line in cinese, che ripercorre le fasi salienti del match.

«L'Inghilterra guarda l’Italia vincere la coppa in casa», esordisce, invece l’agenzia Xinhua, che si sofferma sui tiri dal dischetto, fatali per l’Inghilterra. Un altro popolare quotidiano cinese, Guangcha, oltre al lato sportivo prende in considerazione l’enigma dei tifosi: guardare la partita o svegliarsi presto per andare al lavoro?

La finale di una competizione continentale o di un mondiale, spesso a orari proibitivi, può essere visto come un barometro della popolarità del calcio in Cina, che annovera tra i suoi tifosi anche il presidente Xi Jinping. Nonostante il calcio di inizio alle 3 di questa mattina, sostiene il quotidiano cinese, «il numero di persone che si sono alzate per assistere alla partita ha superato le aspettative».

L’immagine dei festeggiamenti degli azzurri a fine partita apre il resoconto del tabloid Global Times, che dedica un lungo articolo alla finale di Euro 2020 in cui ripercorre le fasi salienti del match e alcuni avvenimenti degli ultimi giorni, citando il sostegno agli azzurri dichiarato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e l’immagine del ct, Roberto Mancini, in versione Braveheart, pubblicata in prima pagina dal quotidiano scozzese The National.

