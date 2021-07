Salvatore Sirigu lascia il Torino. Vicino il passaggio al Genoa

Improvviso addio per il fresco campione d'Europa Salvatore Sirigu, classe 1987, non difenderà più i pali del Torino. Ad annunciarlo la stessa società granata, che ha risolto consensualmente il contratto con il giocatore. "Il presidente Urbano Cairo, che ha sempre apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue qualità, desidera ringraziare Sirigu per il suo generoso contributo offerto in questi anni trascorsi al Toro e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera". Il portiere azzurro adesso dovrebbe accasarsi al Genoa, dove è pronto un contratto annuale con opzione per la stagione 2002/2023. Si attende solo l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi

© Riproduzione riservata