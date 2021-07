Gli inglesi non accettano la sconfitta di Wembley, boicottati anche i ristoranti italiani

La notizia arriva direttamente da "TheFork UK", il sito specializzato che permette di cercare, prenotare, recensire e tenere i contatti con i clienti del proprio ristorante usando Internet o l'app dedicata. Gli inglesi la sconfitta di Wembley e il trionfo azzurro nella finale degli Europei non li hanno proprio digeriti. E neanche quel "ne dovete mangiare ancora di pastasciutta" gridato da Leo Bonucci durante i festeggiamenti, dopo il rigore parato da Donnarumma. E così dopo aver avviato una petizione per ripetere la partita (collegandola al fallo di Chiellini nel finale) e una raccolta fondi per comprare la Coppa agli uomini di Southgate, gli inglesi hanno preso di mira i locali italiani.

Le prenotazioni nei ristoranti italiani ubicati sul territorio inglese sono infatti crollate del 55%. Allo stesso tempo sono invece aumentate quelle nei pub e locali britannici. Una vendetta che gli inglesi hanno avviato con un passaparola sui social e che sta provocando delle conseguenze. Il problema è cha facendo a meno della nostra cucina a perderci saranno ancora una volta loro.

