Scommettitore americano punta sull'Italia. Ma sbaglia competizione

Un imperdonabile errore costato caro. Oltre tre mila euro. La storia, senza lieto fine, è quella di uno scommettitore americano, tifoso interessato dell’Italia di Roberto Mancini.

Il ragazzo, infatti, dopo l’ottimo girone di qualificazione degli Azzurri, aveva deciso di puntare sulla nostra Nazionale, scommettendo 300 dollari.

Partita dopo partita, le speranze aumentavano e, dopo la finale, ad esultare c’è anche questo americano che si era fidato dell’Italia vincente a Euro 2020.



La gioia, però, è durata poco. Per settimane ha tenuto in mano una schedina che si è rivelata un’illusione al momento decisivo: lo sbadato scommettitore, infatti, se da un lato ci aveva visto giusto puntando 300 dollari (vincita di 3.900) sugli Azzurri, dall’altro aveva sbagliato competizione. Non gli Europei 2020, ma addirittura i Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022.

Un’incredibile svista che costringerà il ragazzo a conservare per oltre un anno la schedina e continuare a tifare Italia, sperando che, anche la prossima volta, il risultato non cambi.

© Riproduzione riservata