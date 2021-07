"Orgoglioso di essere gay e campione olimpico": il forte messaggio di Tom Daley dopo l'oro nei tuffi

Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico. Quando ero più giovane non pensavo che avrei mai ottenuto nulla. Essere un campione olimpico dimostra che chiunque può ottenere qualsiasi cosa". Tom Daley dopo la vittoria dell'oro olimpico, conquistato con Matty Lee, ha voluto mandare un messaggio di sostegno alle lotte della comunità LGBT di tutto il mondo. Lo ha fatto dal gradino più alto del podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha voluto lanciare l'ennesimo segnale su questo tema. Dopo il successo Daley ha detto: “Essere un campione olimpico dopo quattro tentativi è estremamente speciale. Vuoi vincere una medaglia d’oro olimpica ma non pensi mai che lo farai davvero. Andrò avanti ma mi prenderò sicuramente una pausa. Ci sono alcune bevande con il mio nome sopra per festeggiare con mio marito e la mia famiglia”.

L’enfant prodige in passato era stato al centro dell’attenzione mediatica anche per la sua vita privata: dopo aver fatto coming out nel 2013, ha annunciato di essere diventato padre grazie alla maternità surrogata insieme con il suo partner, Dustin Lance Black, di professione sceneggiatore, regista, produttore televisivo e cinematografico. Black e Daley si sono sposati nel 2017 e vivono a Londra. Nel 2018 hanno annunciato via Instagram di essere in attesa di un figlio, nato nello stesso anno e chiamato Robert Ray Black-Daley.

© Riproduzione riservata