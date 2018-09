GDShow, spettacolo e solidarietà: un teatro strapieno... di cuore

Sono 4300 – un record entusiasmante – gli spettatori che questa sera (15 settembre) gremiranno in ogni ordine di posto il teatro antico di Taormina per il “GDShow - Una serata con le stelle”, l’evento benefico promosso da Gds Media & Communication con la Ses - Società Editrice Sud in occasione dell’uscita in edicola di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia nella nuova veste grafica. Un record, alla pari con i più grandi concerti ospitati dal Teatro, ma questa volta sotto il segno della solidarietà.

Perché la serata, presentata da Salvo La Rosa con l’ex Miss Sicilia Chiara Esposito e che mette assieme una vera e propria parata di star (Il Volo, Nino Frassica, Red Canzian, Mario Venuti, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, I Soldi Spicci, Dave Monaco e Pippo Baudo, che riceverà un premio alla carriera per i suoi straordinari 59 anni di grandi successi), ha un intento benefico di grande spessore.

E’ dunque efficacemente giunto a destinazione, dritto al cuore del grande pubblico, il messaggio che il gruppo editoriale ha voluto lanciare attraverso questa iniziativa: la condivisione con la vasta platea dei lettori dei due quotidiani di una tappa strategica del percorso di sviluppo imprenditoriale – nata proprio dall’esigenza di offrire uno strumento informativo sempre più innovativo e accattivante – in un contesto che, allo spettacolo di grande richiamo, sapesse affiancare anche una finalità solidale, a vantaggio dei territori di riferimento delle due testate. E infatti l’intero incasso della vendita dei biglietti verrà devoluto a quattro associazioni, Madre Serafina Farolfi e Arcobaleno 3P di Palermo, la Mensa di S. Antonio di Messina e la Caritas regionale calabrese.

Il più entusiasta è proprio il presentatore, e anima della serata, Salvo La Rosa, che ha lanciato anche l’hashtag #cututtuucori: «Che meraviglia – ci ha detto – . Sapere che domani sera il Teatro Antico di Taormina sarà praticamente pieno in ogni ordine di posti è per me una gioia enorme e anche una grande emozione, che voglio condividere con tutta la grande famiglia di GDS Media & Communications e del nostro gruppo editoriale SES Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, con tutti gli straordinari artisti che hanno generosamente accettato di partecipare al GDShow e con tutte le meravigliose persone che in questi giorni stanno lavorando con passione e con grande professionalità all'organizzazione di questo grande evento di spettacolo e solidarietà. E voglio dire grazie #cututtuucori a chi ha acquistato i biglietti e domani sera riempirà di amore e di emozioni il meraviglioso Teatro Antico e ci permetterà di compiere un grande gesto di amore. Grazie».

Sarà un «grazie» potente e collettivo, per un risultato raggiunto anche grazie al fondamentale supporto di alcune aziende, che così hanno inteso sostenere il progetto di crescita del gruppo editoriale: Naïma, Monti Caffè, Mondialpol Security, Gruppo Caselli, Bibo-Diesse, Aon spa e Fiasconaro.

I BIGLIETTI. Manca pochissimo, poche decine di posti, al sold out per il “GDShow - Una serata con le stelle”, l’evento promosso da Gds Media&Communication col Gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in programma domani sera alle 21,30 al Teatro Antico di Taormina. Alla serata, che sarà condotta da Salvo La Rosa con Chiara Esposito, tanti superospiti: Nino Frassica, Il Volo, Mario Venuti, Red Canzian, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarnieri, I Soldi Spicci. Pippo Baudo riceverà il Premio alla carriera. I pochissimi biglietti restanti sono disponibili su Box Office Sicilia, Circuito Box Office Sicilia e Ticket One e online su www.ctbox.it, www.circuitoboxofficesicilia.it e www.ticketone.it. Il ricavato andrà interamente in beneficenza.

© Riproduzione riservata