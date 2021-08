Concorso Ripam, riaperto il bando per l’assunzione di 2.736 funzionari amministrativi.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021, l’avviso di modifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020

Il numero complessivo dei posti messi a concorso è elevato da 2.133 (duemilacentotrentatre) a 2.736 (duemilasettecentotrentasei).

Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall’articolo 4 del bando, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di scadenza e nel rispetto delle modalità stabilite dal comma 2, le domande già presentate.



Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamati nel comma 1 del bando di concorso e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall’articolo 4 del bando, ovvero 25 luglio 2020



La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previo completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema “Step-One 2019”.

Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e

previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema “Step-One 2019”.

Per ulteriori informazioni: http://riqualificazione.formez.it

