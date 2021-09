Concorso per l'assunzione di 8.171 unità di personale a tempo determinato Ministero della Giustizia - BANDO

Concorso pubblico per l'assunzione di 8.171 unità di personale a tempo determinato Ministero della Giustizia - BANDO.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 62 del 6 agosto 2021, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su basi distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia di cui:

* Codice CASS – Corte di Cassazione n. 200 unità

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 140 unità

(di cui 5 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari n. 306 unità

(di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna n. 422 unità

(di cui 17 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia n. 248 unità

(di cui 11 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari n. 248 unità

(di cui 13 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 106 unità

(di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso n. 51 unità

(di cui 3 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania n. 331 unità

(di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro n. 304 unità

(di cui 14 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze n. 446 unità

(di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova n. 251 unità

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell’Aquila n. 190 unità

(di cui 9 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce n. 303 unità

(di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina n. 148 unità

(di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano n. 680 unità

(di cui 24 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 956 unità

(di cui 33 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 unità

(di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia n. 107 unità

(di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza n. 125 unità

(di cui 8 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 208 unità

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma n. 843 unità

(di cui 27 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno n. 218 unità

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino n. 401 unità

(di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste n. 141 unità

(di cui 8 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);

* Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia n. 388 unità

(di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Quando è prevista la scadenza e come presentare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le ore 14.00 del 23 settembre 2021.

