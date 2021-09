Concorso Agenzia delle Entrate: assunzione di 2320 unità attività amministrativo-tributaria - BANDO

L'Agenzia delle Entrate ha avviato di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 unità da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, di cui 370 posti per le Strutture Centrali (20 per attività di controllo di gestione, 10 per attività connesse alla protezione dei dati, 70 per attività legale, 220 per attività fiscale e 50 per attività di fiscalità internazionale) e 1950 per le Direzioni Regionali per attività amministrativotributaria.

Attività e competenze del profilo professionale

Attività: svolge funzioni complesse per il loro elevato contenuto specialistico, dando il proprio apporto alla soluzione di questioni di carattere inedito o alla delucidazione di tematiche comunque impegnative per le conoscenze e le capacità necessarie per la focalizzazione selettiva e l’inquadramento concettuale dei problemi, la ricostruzione logica dei fatti, l’elaborazione argomentativa nell’interpretazione delle norme e nell’applicazione pratica delle direttive dell’Agenzia. In particolare può dirigere o coordinare unità organizzative anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo il raggiungimento dei risultati assegnati come obiettivo alle unità dirette; svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso e a relazioni organizzative interne anch’esse di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche.

Competenze: problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, orientamento all’altro.

Quando scade il concorso

Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere completate entro le 23.59 del giorno 30 settembre 2021. Della pubblicazione del bando si dà notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami del 13 agosto 2021, n. 64 e nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – sezione Avvisi e bandi di concorso del 17 agosto 2021. Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il bando è pubblicato nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

