Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1409 Allievi Finanzieri - BANDO 2021

Il 10 settembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri.

La domanda di partecipazione deve essere compilata per via telematica al seguente indirizzo web concorsi.gdf.gov.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2021.

Per inviare la domanda è necessario possedere il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la Posta Elettronica Certificata (PEC). Per chi accede attraverso credenziali di accesso «codice fiscale e password» sarà garantita la presentazione della domanda soltanto fino al 30 settembre 2021. Dopo questo termine, l’accesso al portale e la presentazione della domanda di partecipazione sono consentiti esclusivamente tramite SPID e/o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri è così ripartito:

a) n. 1199 del contingente ordinario di cui:

(1) n. 736 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(2) n. 463 destinati ai cittadini italiani secondo la seguente suddivisione:

(a) n. 147 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

(b) n. 316 non specializzati;

b) n. 210 del contingente di mare di cui:

(1) n. 147 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti

come segue:

(a) n. 42 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 63 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista

navale”;

(c) n. 42 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di

sistema”;

(2) n. 63 destinati ai cittadini italiani ripartiti come segue:

(a) n. 18 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 27 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista

navale”;

(c) n. 18 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di

sistema”.

