Concorso Ripam per 2736 funzionari amministrativi: ecco il calendario e le sedi delle prove scritte

Si svolgeranno in otto regioni, per un totale di 9 città (Roma, Milano, Pescara, Napoli, Foggia, Cagliari, Reggio Calabria, Catania e Siracusa), dal 30 settembre all'8 ottobre 2021 le prove scritte di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, avviso di modifica e riapertura dei temini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021.

I candidati che NON si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a forza maggiore.

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

Si forniscono, altresì, le istruzioni che i candidati dovranno seguire per il corretto svolgimento della prova.

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati tramite il sito Ripam.

I candidati sono invitati a prendere visione del calendario di convocazione e dell'avviso contenente le istruzioni e le misure di sicurezza ivi riportate, nonché del Protocollo concorsi DFP.

Come specificato nell'avviso allegato, i candidati avranno a disposizione 60 minuti per sostenere la prova scritta.

Nota bene. Si precisa che i candidati residenti in Valle d'Aosta sono inclusi nel calendario della regione Lombardia, i candidati residenti Basilicata sono inclusi nel calendario della regione Puglia.

Si specifica inoltre che per le due sedi della regione Sicilia la ripartizione dei candidati ha tenuto conto anche della provincia di residenza, pertanto i candidati residenti nelle province di: Catania, Messina, Trapani sono inclusi nel calendario della città di CATANIA; i residenti nelle province di: Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Palermo, sono inclusi nel calendario della città di SIRACUSA.

