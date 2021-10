Concorsi Inps: 1858 consulenti protezione sociale e 189 medici di prima fascia. I BANDI

Due nuovi concorsi sono stati indetti dall’Inps per un totale di 2047 posti a tempo indeterminato per due differenti posizioni lavorative.

Concorso pubblico a 1858 posti di consulente protezione sociale

Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 1° ottobre 2021, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’Inps, area C, posizione economica C1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicazione: https://concorsi.inps.it.

L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16 del 2 novembre; allo scadere del termine il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

I requisiti per l'ammissione sono indicati nel bando di concorso.

Concorso pubblico a 189 posti di professionista medico

Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 1° ottobre 2021, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’Inps. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: https://concorsi.inps.it.

L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 2 novembre; allo scadere del termine il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso.

