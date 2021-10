Formez, avvisi di lavoro per 60 posti a tempo determinato nelle sedi di Roma, Napoli e Cagliari

Sul sito Formez.it sono stati pubblicati due avvisi di lavoro per il reclutamento di personale a tempo determinato (selezione per titoli e , per un totale di 60 posti nelle sedi di Roma, Napoli e Cagliari.

Area gestionale - profilo C1 Professional: 30 posti

E’ indetta una procedura di selezione per titoli e colloquio, per il reclutamento entro un massimo di 30 unità con contratto di lavoro a tempo determinato come regolato dagli artt. 19 e ss. del capo III del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., dal Contratto Collettivo di lavoro Formez PA, da inquadrare con il seguente profilo professionale: Area gestionale - profilo C1 Professional.

Le risorse selezionate saranno impegnate in via prioritaria, ma non esclusiva, nell’ambito delle attività di gestione e di monitoraggio dei progetti di rafforzamento della capacità istituzionale e Assistenza Tecnica rivolti alla pubblica amministrazione. Resta espressamente inteso che la risorsa potrà essere impegnata anche per lo svolgimento di altre attività coerenti con il profilo di inquadramento di cui al presente Avviso.

Il contratto di lavoro full time avrà una durata di 4 mesi ex art. 19 comma 1 primo periodo del Decreto Legislativo n.81/2015 con svolgimento della prestazione presso una delle sedi di Formez PA.

Area Tecnica - B1: 30 posti

E’ indetta una procedura di selezione per titoli e colloquio, per il reclutamento entro un massimo di 30 unità con contratto di lavoro a tempo determinato come regolato dagli artt. 19 e ss. del capo III del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., dal Contratto Collettivo di lavoro Formez PA, da inquadrare con il seguente profilo professionale: Area Tecnica - B1.

Le risorse selezionate svolgeranno in via prioritaria, ma non esclusiva, attività di supporto tecnico segretariale e organizzativo, preparazione di riunioni ed eventi di lavoro, monitoraggio tecnico e finanziario nell’ambito dei Progetti di Formez PA.

Resta espressamente inteso che le risorse potranno essere impegnate anche per lo svolgimento di altre attività coerenti con il profilo di inquadramento di cui al presente Avviso.

Il contratto di lavoro full time avrà una durata di 4 mesi ex art. 19 comma 1 primo periodo del Decreto Legislativo n.81/2015 con svolgimento della prestazione presso una delle sedi di Formez PA.

