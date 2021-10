Bando di concorso pubblico Automobile club d'Italia Aci per 25 posti nell'area C - BANDO

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 è stato comunicato che è stata deliberata la modifica del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di venticinque posti nell'area C, livello economico C1, presso l'Automobile club d'Italia, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ampliato con determinazione del direttore centrale delle risorse umane del 30 ottobre 2019 a duecento posti pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 5 novembre 2019.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, come previsto dall'art. 3 del bando di concorso dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2021 alle ore 11,59 del 29 novembre 2021. Le domande regolarmente presentate entro il termine di scadenza del 5 dicembre 2019 previsto dal bando originario, sono valide a tutti gli effetti e non dovranno essere ripresentate e/o modificate. In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i titoli ed i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 5 dicembre 2019 scadenza del bando oggetto di modifica. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1 del 4 gennaio 2022 e sul sito istituzionale dell'Ente, sara' data comunicazione del giorno, dell'ora e delle modalita' di svolgimento della prova.

In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i titoli ed i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 10.1.2020 scadenza del bando oggetto di modifica.

Nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 4 gennaio 2022 e sul sito istituzionale dell’Ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di svolgimento della prova.

