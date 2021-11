Bando di concorsi Itaca Inps, borse di studio per un anno scolastico all’estero. Ecco a chi si rivolge

Il Programma ITACA è un bando di concorso indetto da INPS rivolto ai figli (o soggetti equiparati) dei dipendenti pubblici che sono iscritti alla scuola superiore di secondo grado.

Le borse di studio offerte possono finanziare (interamente o parzialmente) uno scambio culturale in Europa o in destinazioni Extra Europee. Il finanziamento dipende dal reddito ISEE e dalla media scolastica secondo regole definite nel bando ITACA INPS.

Bando Programma Itaca 2022-2023

Quando presentare la domanda

La domanda va presentata dalle ore 12,00 del giorno 04 novembre 2021 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09 dicembre 2021.

Beneficiari, oggetto del concorso e requisiti

Beneficiari: figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni

creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Oggetto del concorso: borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero, della durata di un intero anno scolastico o parte di esso.

Requisiti:

• * promozione nell’anno scolastico 2020/2021;

• * essere iscritti al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;

• * non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno.

Informazioni utili

Incompatibilità: il beneficio è incompatibile con:

• * l’aver già fruito di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti

• * la borsa di studio “Super Media” riferito alla votazione di merito anno scolastico 2020/2021

• * i bandi soggiorno vacanza Estate Inpsieme all’Estero e Corso di lingue all’Estero che verranno banditi nel 2022.

Attestazione Isee: all’atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2021 non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.

Iscrizione in banca dati: per presentare la domanda è necessario essere iscritti in banca dati. Chi non è già iscritto deve provvedere prima di presentare la

domanda La domanda deve contenere:

• * destinazione prescelta e durata del soggiorno (è possibile indicare una seconda opzione)

• * IBAN

• * tutti i voti conseguiti a giugno nell’anno scolastico 2020/2021, compreso il voto di condotta e ad esclusione della materia “religione”.

Devono anche essere compilati tutti i campi identificativi del ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 e i dati dell’Istituto scolastico.

La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile: per correggere eventuali errori è necessario inviare una nuova domanda entro il termine di scadenza. Graduatorie: entro il 31 gennaio 2022 saranno pubblicate le graduatorie degli ammessi con riserva (adempimenti dei beneficiari dal 7 febbraio al 15 marzo).

* 1° scorrimento (eventuale): entro il 1 aprile (adempimenti entro il 27 aprile)

* 2° scorrimento (eventuale): entro il 9 maggio (adempimenti entro il 31 maggio).

Pagamenti: acconto entro luglio (50%) Saldo per i soggiorni di un anno: prima tranche entro febbraio 2023, seconda tranche entro settembre 2023.

Istanze di riesame: contro l’esclusione dalle graduatorie, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto, alla Sede Provinciale competente per territorio. contro il posizionamento in graduatorie: entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito www.inps.it, alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, tramite PEC all’indirizzo: dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps. gov.it

