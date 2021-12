Avviso pubblico per la ricerca di 105 ingegneri civili: ecco bando, requisiti e come fare domanda.

E' disponibile sul portale inPa l'Avviso pubblico per la ricerca di Ingegneri civili da finanziare nell’ambito del PNRR. Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 105 ingegneri civili a cui conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it),possono aderire all’avviso, anche con riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta.

Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni.

Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere.

Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico entro dicembre 2021.

Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista.