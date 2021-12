Concorso Miur: 50 posti per alte professionalità. Vari profili richiesti - Ecco il BANDO

Concorso Miur 50 posti per professionisti, ecco il bando del Ministero dell’Istruzione. Nella Gazzetta ufficiale del 7 dicembre è stato pubblicato il bando di concorso per le nuove assunzioni al Miur di personale altamente specializzato. In particolare, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F3 di vari profili. Il concorso prevede una valutazione di titoli seguita da una sola prova orale.

Il concorso prevede una valutazione titoli e una prova orale a cui sarà ammesso un numero di candidati pari a 4 volte il numero dei posti a concorso.

Scarica qui il Decreto Direttoriale n. 2434 del 30 novembre 2021

Concorso Miur: come sono suddivisi i 50 posti

I 50 posti a concorso per professionisti sono così suddivisi:

* 35 unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01);

35 unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di (codice concorso 01); * 10 unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di funzionario socio – organizzativo – gestionale (codice concorso 02);

10 unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di (codice concorso 02); * 5 unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di funzionario informatico – statistico (codice concorso 03).

Quali soni i requisiti per il concorso

Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

* cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

* età non inferiore a diciotto anni;

* idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

* godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

* posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

* Diploma di laurea (DL) oppure laurea specialistica (LS) oppure laurea magistrale (LM) che varia a seconda del profilo a cui si partecipa.

Come fare domanda e qual è la scadenza

La domanda può essere effettuata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sulla piattaforma digitale.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. I candidati possono presentare istanza on line di partecipazione al concorso entro le ore 12,00 del 23 dicembre 2021.

© Riproduzione riservata