Bando di concorso a 500 posti di magistrato ordinario: ecco come presentare domanda - GUIDA

E’ stato pubblicato il bando di concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale dell’1 dicembre scorso. Per la presentazione delle domande i candidati dovranno identificarsi tramite SPID di secondo livello e provvedere al pagamento dei diritti di segreteria con la modalità PagoPA.

Lo rende noto un comunicato del Ministero della Giustizia in cui si ricorda che nello scorso mese di luglio si sono tenute le prove scritte del precedente concorso per 310 posti.

* D.m. 1 dicembre 2021 - Bando di concorso

(pubblicato nella G. U. n. 98 del 10 dicembre 2021 - 4^ serie speciale - concorsi ed esami)

Le modalità di compilazione ed invio della domanda di partecipazione sono allegate al bando e ne costituiscono parte integrante

Possono partecipare al concorso solo ed esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente, e dall’art. 73, comma 11 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente (non vi sono novità rispetto al bando precedente)

I candidati per poter partecipare alla procedura concorsuale dovranno essere in regola con il pagamento di un diritto di segreteria, pari a 50 euro, introdotto dal Legislatore quale contributo per l’organizzazione delle prove concorsuali. Tale contributo non è rimborsabile.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Il versamento del diritto di segreteria deve avvenire prima dell’invio della domanda di partecipazione, entro la scadenza dei termini.

Novità della procedura: come presentare la domanda

I candidati devono collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni ed assunzioni, e autenticarsi tramite SPID di secondo livello. Al pagamento dei diritti di segreteria si provvede con la modalità PagoPA.

* identificazione tramite SPID di secondo livello

la domanda non deve essere registrata, stampata, firmata, scansionata ed inviata ma soltanto compilata, registrata ed INVIATA

non occorre firma autografa

il pagamento del diritto di segreteria, pari a 50 euro, avviene tramite PagoPA

Le domande possono essere inviate dal 10 dicembre 2021 alle 23.59 del 10 gennaio 2022

Gli aspiranti candidati al prossimo concorso per magistrato ordinario sono invitati a dotarsi di SPID (sistema pubblico di identità digitale) di secondo livello

Per maggiori informazioni: www.agid.gov.it

