Concorso dell'Agenzia per 2320 funzionari: diario e sede della prova tecnico-professionale

L'agenzia delle Entrate comunica diario e sede di svolgimento della prova tecnico-professionale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (provvedimento prot. n. 214106 del 10 agosto 2021, pubblicato il 13 agosto 2021 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate)

Le prove oggettive tecnico-professionali previste dal punto 7 del bando di concorso per i codici concorso RTRIB2170, CG20, PD10, LEG70 e INTER50 avranno luogo nella settimana dal 7 all’11 febbraio 2022. Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d’esame per i singoli codici concorso saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il giorno 21 gennaio 2022 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

L’Agenzia si riserva comunque di modificare la programmazione delle prove oggettive tecnico-professionali in relazione all’evoluzione dell’emergenza pandemica COVID-19.

