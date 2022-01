Puglia, concorsi per l’assunzione di 306 unità: ecco i bandi della Regione e la scadenza - GUIDA

Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1387 del 20 dicembre 2021, la Regione Puglia ha indetto n. 25 (venticinque) bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 306 unità, da inquadrare nella categoria C - posizione economica C1, per vari profili professionali come di seguito elencati:

AREA AMMINISTRATIVA

Bando 1: Assistente - Istruttore amministrativo/Ambito Auditing e controllo: n. 15 posti

Bando 2: Assistente - Istruttore amministrativo/Ambito Gestione affari legali: n. 26 posti

Bando 3: Assistente - Istruttore amministrativo/Ambito Gestione e sviluppo risorse umane: n. 15 posti

Bando 4: Assistente - Istruttore amministrativo/Ambito Gestione risorse strumentali: n. 16 posti

Bando 5: Assistente - Istruttore amministrativo/Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo: n. 3 posti

AREA COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI)

Bando 6: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Agricoltura: n. 20 posti

Bando 7: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Ambiente: n. 5 posti

Bando 8: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: n. 6 posti

Bando 9: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Fitosanitario: n. 20 posti

Bando 10: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Formazione e lavoro: n. 4 posti

Bando 11: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio: n. 6 posti

Bando 12: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Istruzione: n. 6 posti

Bando 13: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici: n. 25 posti

Bando 14: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Politiche internazionali: n. 3 posti

Bando 15: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio: n. 18 posti

Bando 16: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Salute: n. 18 posti

Bando 17: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Socio-assistenziale: n. 2 posti

Bando 18: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Sviluppo del sistema produttivo: n. 15 posti

Bando 19: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità: n. 6 posti

Bando 20: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Ambito Turismo: n. 6 posti

Bando 21: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni: n. 4 posti

Bando 22: Assistente - Istruttore tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative: n. 5 posti

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Bando 23: Assistente - Istruttore risorse economico-finanziarie: n. 45 posti

AREA INFORMATICA E TECNOLOGICA



Bando 24: Assistente - Istruttore sistemi informativi e tecnologie: n. 15 posti

AREA LEGISLATIVA



Bando 25: Assistente - Istruttore legislativo: n. 2 posti

L’estratto dell’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021.

Come presentare la domanda

A causa di problemi tecnici nel funzionamento del portale Step-One 2019 comunicata da Formez PA, la domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni a partire dal giorno 14 gennaio 2022, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

IMPORTANTE

La domanda di partecipazione deve essere presentata accedendo al sistema “Step-One 2019” dal seguente link: https://ripam.cloud



Le richieste o quesiti legati alla procedura selettiva inviate prima dell’apertura del sistema «Step-One

2019» o successivamente alla chiusura del medesimo sistema di acquisizione delle domande, dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo: Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line e per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva, i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page e nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019».Le richieste o quesiti legati alla procedura selettiva inviate prima dell’apertura del sistema «Step-One2019» o successivamente alla chiusura del medesimo sistema di acquisizione delle domande, dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it

Le richieste e i quesiti inviati alla Regione Puglia, non avranno esito.

La scadenza

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del 12 febbraio 2022.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il suddetto atto è pubblicato in versione integrale nel BURP n. 160 Supplemento del 23 dicembre 2021.

