Concorsi Regione Puglia per l’assunzione di 209 unità di categoria D - BANDI E GUIDA.

Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, la Regione Puglia ha approvato e riproposto n. 27 (ventisette) bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1, per vari profili professionali come di seguito elencati:

AREA AMMINISTRATIVA

Bando 1: Specialista amministrativo/Ambito Auditing e controllo: n. 6 posti

Bando 2: Specialista amministrativo/Ambito Gestione affari legali: n. 9 posti

Bando 3: Specialista amministrativo/Ambito Gestione e sviluppo risorse umane: n. 6 posti

Bando 4: Specialista amministrativo/Ambito Gestione risorse strumentali: n. 6 posti

Bando 5: Specialista amministrativo/Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo: n. 4 posti

AREA COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI)



Bando 6: Specialista tecnico di policy/Ambito Agricoltura: n. 20 posti

Bando 7: Specialista tecnico di policy/Ambito Ambiente: n. 15 posti

Bando 8: Specialista tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: n. 3 posti

Bando 9: Specialista tecnico di policy/Ambito Fitosanitario: n. 10 posti

Bando 10: Specialista tecnico di policy/Ambito Formazione e lavoro: n. 3 posti

Bando 11: Specialista tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio: n. 4 posti

Bando 12: Specialista tecnico di policy/Ambito Istruzione: n. 3 posti

Bando 13: Specialista tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici: n. 22 posti

Bando 14: Specialista tecnico di policy/Ambito Politiche internazionali: n. 2 posti

Bando 15: Specialista tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio: n. 11 posti

Bando 16: Specialista tecnico di policy/Ambito Salute: n. 12 posti

Bando 17: Specialista tecnico di policy/Ambito Socio-assistenziale: n. 2 posti

Bando 18: Specialista tecnico di policy/Ambito Sviluppo del sistema produttivo: n. 8 posti

Bando 19: Specialista tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità: n. 10 posti

Bando 20: Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo: n. 3 posti

Bando 21: Specialista tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni: n. 2 posti

Bando 22: Specialista tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative: n. 15 posti

AREA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE



Bando 23: Specialista dei rapporti con i media: n. 5 posti

Bando 24: Specialista della comunicazione istituzionale: n. 3 posti

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Bando 25: Specialista risorse economico-finanziarie: n. 18 posti

AREA INFORMATICA E TECNOLOGICA



Bando 26: Specialista sistemi informativi e tecnologie: n. 6 posti

AREA LEGISLATIVA



Bando 27: Specialista legislativo: n. 1 posto

La scadenza e come presentare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data del 28 dicembre 2021 di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del 27 gennaio 2022.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il suddetto atto è pubblicato in versione integrale nel BURP n. 160 Supplemento del 23 dicembre 2021.

IMPORTANTE

La domanda di partecipazione deve essere presentata accedendo al sistema “Step-One 2019” dal seguente link: https://ripam.cloud

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line e per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva, i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page e nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019».

Le richieste o quesiti legati alla procedura selettiva inviate prima dell’apertura del sistema «Step-One

Le richieste e i quesiti inviati alla Regione Puglia, non avranno esito.