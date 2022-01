Concorso Ripam 2022: per 2293 posti nei Ministeri e nell'Avvocatura dello Stato - ISTRUZIONI

E' stato bandito un concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato.

È stato pubblicarto in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato.

Quando e come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso potrà essere inviata a partire dalle ore 12,00 del 7 gennaio 2022 . La candidature deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud.

Qual è la scadenza

Le candidature dovranno essere prensentate entro le ore 14.00 del 7 febbraio 2022.

Aggiornamento del 07/01/2022

Si specifica che le 2.293 unità di personale sono così ripartite:

Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

n. 100 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici centrali

(Area II-F2);

n. 756 unità da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

n. 60 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) n. 464 di cui:

n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

n. 56 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Uffici centrali (Area II-F2);

n. 268 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/ assistente economico-finanziario (Codice ECO) n. 579 di cui:

n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

n. 274 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2) (cfr. allegato 1 del bando di concorso)

n. 205 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

