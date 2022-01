Concorsi: la Regione Calabria seleziona 487 unità a tempo indeterminato e 81 a tempo determinato - GUIDA

La Regione Calabria seleziona un totale di 487 unità di personale a tempo indeterminato e 81 unità a tempo determinato. Ecco come presentgare la domanda e la scadenza.

Gli avvisi relativi alle procedure selettive della Regione Calabria sono stati pubblicati sul BURC n. 115 del 31.12.2021 parte terza sezione Bandi e Avvisi, la pubblicazione, per estratto avverrà Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021.

Nello specifico, si tratta delle seguenti procedure selettive pubbliche:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 279 posti di categoria D, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario” per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n.177 posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 29 unità di personale a tempo pieno e determinato, categoria D, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria; nel seguente profilo:

* Specialista in servizi per il lavoro;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 52 unità di personale a tempo pieno e determinato, categoria D, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria; nei seguenti profili:

* Specialista in servizi per il lavoro n. 37 unità

* Specialista informatico n. 5 unità

* Analista del mercato del lavoro n. 5 unità

* Specialista comunicazione n. 5 unità



Concorso pubblico per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 4 posti di categoria D, posizione economica D1, del CCNL funzioni locali, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario”;

Concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 7 posti di categoria C, posizione economica C1, del CCNL funzioni locali, profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”;

Concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 20 posti di categoria B, posizione economica B3, del CCNL funzioni locali, profilo professionale “Collaboratore Professionale Amministrativo”;

Come presentare la domanda e quando scade

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le ore 23,59 del 30.1.2022

