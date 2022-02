Concorso Ripam, il bando per 1.249 posti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - GUIDA.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n.12 del 11.02.2022, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo la seguente ripartizione: A. n. 1.174 - profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; B. n. 25 - profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; C. n. 50 - profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Come presentare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud.

La scadenza

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 14 marzo 2022.

