Concorsi Agenzia delle Entrate: nel 2022 bandi di concorso per 2660 posti

L’Agenzia delle Entrate rende noto che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni, ha in programma di pubblicare nel 2022 i bandi per le procedure concorsuali di seguito elencate, per un totale di 2660 posti. Sono altresì delineati i profili ricercati al solo fine di permettere ai potenziali candidati di conoscere le procedure che saranno avviate e di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali.

PRIMO SEMESTRE

Concorso per il reclutamento di circa 100 funzionari tecnici

Profilo funzionario tecnico: Cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

Titoli: Iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto.

Materie d’esame:

a) Geodesia, Topografia e Cartografia;

b) Scienza e tecnica delle costruzioni;

c) Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

d) Normativa in materia di Catasto;

e) Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

f) Elementi di diritto amministrativo;

g) Elementi di diritto tributario;

h) Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorso per circa 500 Assistenti tecnici

Profilo assistente tecnico: In possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, fornisce supporto

nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

Titoli: Abilitazione all’esercizio della professione di geometra o perito industriale.

Materie d’esame:

a) Geodesia, Topografia e Cartografia;

b) Scienza e tecnica delle costruzioni;

c) Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

d) Normativa in materia di Catasto;

e) Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

f) Elementi di diritto amministrativo;

g) Elementi di diritto tributario.

SECONDO SEMESTRE

Concorsi da espletare - anche con più bandi - per circa 2000 funzionari tributari

Profilo Funzionario: Esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale

Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche

Materie di esame:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto amministrativo;

d) contabilità aziendale;

e) organizzazione e gestione aziendale;

f) scienza delle finanze;

g) elementi di statistica.

Concorso per 60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3

Profilo assistente informatico: Si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico (HW) che applicativo (SW). A tal fine abilita gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce e monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Inoltre presidia e supporta gli interventi di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori.

Titoli: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Materie di esame:

a) Gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office Automation (sistema operativo

MS Windows e Suite MS Office);

b) Principali hardware di uso comune negli uffici e software di base (conoscenza di base);

c) Protocolli di rete, dispositivi ed architetture di rete locale e geografica;

d) Principi di sicurezza informatica, conoscenza delle principali minacce informatiche tecniche

e umane, contromisure organizzative e tecnologiche di contenimento e risoluzione incidenti.

AVVERTENZE

Profilo funzionario tecnico: Cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

L’Agenzia delle entrate si riserva in ogni momento di modificare il contenuto del presente avviso e dei bandi, per esigenze dell’ente.

© Riproduzione riservata