Concorso Agenzia delle Entrate, il bando per per l’assunzione di 100 funzionari tecnici - GUIDA

Concorso Agenzia delle Entrate, il bando per per l’assunzione di 100 funzionari tecnici

L'Agenzia delle Entrate ha avviato di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 unità, di cui 1 per la Direzione Provinciale di Bolzano, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, ad elevata specializzazione tecnica, da destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Attenzione: Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 11 aprile 2022, attraverso questo link https://100funztec.it Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 11 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del giorno 11 aprile 2022.

Attività e competenze del profilo professionale

Attività: svolge funzioni complesse per il loro elevato contenuto di specializzazione tecnica, dando il proprio apporto alla soluzione di questioni di carattere inedito o alla delucidazione di tematiche comunque impegnative per le conoscenze e le capacità necessarie per la focalizzazione selettiva e l’inquadramento concettuale dei problemi, la ricostruzione logica dei fatti, l’elaborazione argomentativa nell’interpretazione delle norme e nell’applicazione pratica delle direttive dell’Agenzia. In particolare può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso e a relazioni organizzative interne anch’esse di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche.

Competenze: problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, orientamento all’altro.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

* Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al punto 3.6, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

* Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.

* Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di ammissione al concorso è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al punto 3.6, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.

* Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/ lei intestato.

* Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica per effettuare la stampa della propria domanda che dovrà essere sottoscritta e conservata. Gli ammessi al tirocinio teorico-pratico dovranno inviare, tramite Posta Elettronica Certificata personale (PEC) alla Direzione Centrale Risorse umane la domanda sottoscritta, in formato PDF, e il proprio curriculum vitae, in formato europeo, entrambi datati e sottoscritti.

* Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere completate entro le 23.59 del giorno 11 aprile 2022. Della pubblicazione del bando si dà notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami dell’11 marzo 2022. Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il bando è pubblicato nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

* Nella domanda il candidato dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni di seguito indicate:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il sesso;

d) il codice fiscale;

e) la residenza e, se diverso, il domicilio cui desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato a/alla candidato/a, presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni anche al fine della convocazione alla prova orale;

g) il titolo di studio, la data, il luogo e l’università di conseguimento e, in caso di titolo di

studio conseguito all’estero, gli estremi del provvedimento che ne dispone l’equipollenza;

h) l’iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto;

i) di essere cittadino italiano;

j) di godere dei diritti civili e politici;

k) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;

m) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici né destituito ovvero licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;

n) di non avere riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento o altri provvedimenti equiparati (in caso positivo specificare quali);

o) di non avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);

p) la posizione nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;

q) di essere dipendente di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenente alla seconda area funzionale, ai fini della riserva dei posti di cui al punto 1.3 del presente bando;

r) l’eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dalle disposizioni normative richiamate al punto 1.2;

s) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

t) i titoli di studio e professionali per la valutazione di cui al punto 6 del bando;

u) di essere eventualmente impiegato in una pubblica amministrazione;

v) di essere eventualmente in possesso di una diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. In tal caso, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 2021, attuativo della predetta normativa, il candidato dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione prima della prova oggettiva tecnico-professionale deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata personale (PEC) all’indirizzo PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it (indicando nell’oggetto: trasmettere a Direzione Centrale Risorse umane – Ufficio Selezione del personale). L’adozione delle misure di cui sopra sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal citato decreto.

