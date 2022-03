Premio Invitalia, 3mila euro per gli studenti che sognano di sviluppare una start up

"Sei uno studente o una studentessa - scrive Invitalia su Twitter - e sogni di sviluppare la tua #startup? Non lasciarti sfuggire il #PremioInvitalia! In palio 3.000 euro e un tour presso un incubatore per la migliore idea di impresa operante nel settore #green".

Che cos'è il Premio Invitalia

Il “Premio Invitalia per l’Imprenditorialità” è rivolto a tutte le studentesse e gli studenti delle Università italiane. Il principale obiettivo è quello di realizzare una student competition che metta in gioco le potenzialità e le capacità dei partecipanti nella creazione e nella valorizzazione di una propria idea d’impresa, che dovrà essere coniugata con le possibilità di finanziamento offerte da INVITALIA per la creazione delle imprese giovanili.

In particolare, INVITALIA - in collaborazione con AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) - vuole contribuire a sensibilizzare gli studenti universitari sui temi dell’auto-imprenditorialità e sulle opportunità di finanziamento per la creazione di nuove imprese nel settore green.

L'organizzazione

Il Premio per l’imprenditorialità è promosso da INVITALIA in collaborazione con AIDEA, l’Accademia Italiana di Economia Aziendale che aggrega, già dal 1823, i docenti di area economico-aziendale di tutte le Università italiane.

La sfida è organizzata in tre fasi:

la prima richiede ai partecipanti di aggregarsi in team e costruire una proposta di impresa che opera nel settore green; * la seconda fase consentirà alle migliori 15 (quindici) proposte di competere in un Hackathon digitale, nel quale saranno selezionati i 5 (cinque) team finalisti;

Al Premio possono partecipare, a titolo gratuito, tutti le studentesse e gli studenti di tutti i corsi di laurea triennali e magistrali delle Università italiane, sino a 29 anni di età (compiuti entro la data del 31/12/2021).

Il premio destinato al team vincitore è di 3.000,00 € in denaro e l’opportunità di accedere gratuitamente ad alcuni servizi offerti da Invitalia.

I team dovranno essere composti da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 6 (sei) persone. Ogni team dovrà indicare un referente e assegnare un nome al team stesso.

I team potranno essere supportati, fin dall’inizio della candidatura e durante tutto il percorso, dai Tutor universitari individuati da AIDEA, in collaborazione con i docenti referenti delle singole sedi universitarie; i Tutor delle sedi aderenti verranno indicati nell’apposita sezione del sito e nei canali di comunicazione del Premio.

Sono ammessi e incoraggiati team misti, composti da studenti di Università, corsi o sedi diverse. Ogni team può partecipare con un’unica proposta. Ogni studente/essa può partecipare con un unico team.

Non può partecipare al Premio:

chi non è iscritto a un corso di laurea * le persone giuridiche, nelle diverse forme

amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori con contratto continuativo di un istituto Universitario * chi è già beneficiario di un finanziamento o sta presentando una richiesta di finanziamento per la creazione di una nuova impresa o per il brevetto di un’idea ad Invitalia o ad altri enti di finanziamento.

Ogni partecipante dovrà rispettare, a pena di esclusione, tutte le norme del Regolamento del Premio.

Come partecipare

Partecipare è molto semplice! Basta sviluppare una proposta imprenditoriale innovativa, green e accattivante seguendo le indicazioni riportate nel caso ed inviarla entro le 12:00 del 01/07/2022.

Il team dovrà:

Redigere la proposta in lingua italiana * Salvare la proposta in formato .pdf, con una dimensione massima di 20 pagine. La proposta potrà contenere testo, grafici e tabelle, immagini e non dovrà riportare alcuna indicazione circa gli autori e la loro università di appartenenza, al fine di consentire una valutazione totalmente obiettiva e anonima del lavoro, pena l’esclusione del team

Caricare la proposta a questo link * Compilare il modulo online con l'indicazione dei dati personali dei partecipanti, fornendo il consenso al trattamento degli stessi (c.d. privacy).

Successivamente all’invio, i team non potranno sostituire o modificare le proposte già inviate e non potranno modificare la composizione del team stesso.

Il processo di selezione

La sfida si svolge in tre fasi.

Nella prima fase i team partecipanti dovranno formulare le proprie proposte che verranno valutate sulla base dei criteri riportati nel Regolamento.

Nella seconda fase le migliori 15 (quindici) proposte selezionate dalla commissione di valutazione avranno l’opportunità di partecipare ad un hackathon, una full immersion durante la quale i team selezionati dovranno perfezionare la loro proposta. Al termine dell’hackathon, una Giuria esaminerà le proposte, selezionando i 5 (cinque) team partecipanti all'evento finale, sulla base dei criteri riportati nel Regolamento.

Nella terza fase, i 5 cinque team vincitori dell'hackathon si sfideranno presentando alla Giuria un elevator pitch, che individuerà il team vincitore sulla base dei criteri riportati nel Regolamento.

