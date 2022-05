La Rai cerca 85 risorse under 30 in qualità di tecnici della produzione - IL BANDO

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha intrapreso da tempo un percorso evolutivo da broadcaster a media company; in tale contesto l’innovazione tecnologica unita all’evoluzione dei mercati, al moltiplicarsi delle piattaforme e dei canali distributivi, l’interesse ad intercettare i fabbisogni di target emergenti coniugato con la missione di Servizio Pubblico, focalizzano l’attenzione dell’Azienda verso giovani professionalità in grado di cogliere queste sfide ed accompagnare la transizione.

Tra i temi emergenti rivestono particolare attenzione la digitalizzazione e i processi di comunicazione digitale, la declinazione multipiattaforma dell’offerta, il presidio anche evolutivo degli strumenti tecnologici per la gestione dei servizi di produzione e di delivery dei contenuti, la qualità tecnica e i sistemi di controllo e di monitoraggio.

In tale quadro Rai promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 85 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL Rai per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Tecnico della produzione.

Domande di ammissione da presentare entro le 12 del 16 giugno 2022.

Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’Azienda, nella Sede aziendale prescelta dal candidato in fase di adesione all’iniziativa.

Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la Sede aziendale per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura.

L’elenco delle Sedi e il relativo fabbisogno d’organico sono riportati nella tabella in calce al presente avviso.

Si riportano, a seguire, la descrizione delle responsabilità e delle attività relative al profilo ricercato.

Il Tecnico della produzione:

- è incaricato della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e apparecchiature anche tecnologicamente innovativi (apparati di registrazione, ripresa e trasmissione in standard digitale, sistemi di governo informatizzati, apparati telematici di collegamento a reti e sistemi di reti, etc.) nella disponibilità dell’Azienda, della regolazione e dell’esercizio di apparati e apparecchiature tecniche e del montaggio di prodotti, operando direttamente alla realizzazione di produzioni radio televisive e ad ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) e, collaborando, in fase di impostazione dei programmi, oltreché sulla scelta e sull’impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse;

- provvede all’esercizio tecnico della trasmissione, come responsabile della qualità tecnica del prodotto per la fase del processo produttivo di competenza svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie sia in interno che in esterno;

- provvede a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) ed effettua la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento.

