Deloitte assume in Italia altri 3.500 professionisti entro maggio

Continua a crescere Deloitte in Italia, che ha chiuso l’anno fiscale 2022 con circa 1.070 milioni di ricavi, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente. Complessivamente, nell’anno fiscale chiuso a maggio 2022 Deloitte in Italia ha assunto circa 4.000 persone e prevede entro maggio 2023 di avere più di 3.500 nuovi ingressi. Deloitte oggi conta circa 11 mila persone su 24 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, mentre a livello globale conta oltre 415 mila persone in oltre 150 Paesi con ricavi pari a 59,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2022.

Infine, negli ultimi sei anni la Fondazione Deloitte ha contribuito a oltre 50 iniziative e ha realizzato 22 progetti, e nel corso dell’ultimo esercizio fiscale ha erogato 700mila euro, in particolare sono stati donati 200mila euro per l’emergenza Ucraina. «Deloitte continua a crescere in Italia e a investire sui giovani, s upportando imprese e istituzioni. Continuiamo a puntare sulle competenze di eccellenza e a presidiare tutte le grandi sfide del momento come le trasformazioni tecnologiche, la cyber sicurezza, l’intelligenza artificiale e le tematiche ESG. L'obiettivo è dare il nostro contributo a una ripresa economica che tenga conto di crescita, sostenibilità sociale e ambientale" ha dichiarato Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia.

