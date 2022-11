Concorsi, Formez PA assume 50 persone a tempo determinato. In arrivo due bandi

Formez PA assume. Lunedì 21 novembre, sul portale Formez, saranno pubblicati due bandi per l’assunzione di 50 persone a tempo determinato, da impiegare nei progetti che l’Istituto porta avanti in tutta Italia per conto delle pubbliche amministrazioni. Si cercano giovani motivati, neolaureati e diplomati che abbiano voglia di mettersi in gioco in un ambiente dinamico e flessibile.

Coloro che, dopo aver superato le prove selettive, risulteranno fra i primi 50 delle due graduatorie, 25 per ogni profilo, entreranno a far parte dello staff Formez e prenderanno parte ad un corso formativo. Ma anche chi non dovesse risultare fra i primi 50 potrà essere chiamato da Formez PA, in futuro, in quanto le graduatorie resteranno aperte per 18 mesi.

