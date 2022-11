Concorsi, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale assume altre 60 persone

Continua il processo di reclutamento dell’Agenzia per la cybersicurezza Nazionale fino all’assunzione di 300 unità alla fine del 2023. Per svolgere i suoi molteplici compiti istituzionali l’Acn, spiega l’organismo, «necessita infatti di numerose ed elevate professionalità che raggiungeranno il target delle 800 unità nel 2027. Ciò consentirà anche di arginare la fuga delle competenze verso l'estero e di riportare in Patria alcuni dei nostri talenti, prospettando un percorso di crescita professionale al servizio della sicurezza del loro Paese».

Entro le 18 del 28 novembre 2022 sarà ancora possibile per i diplomati candidarsi lavorare a tempo indeterminato all’Agenzia.

I posti disponibili sono 60 e sette i profili richiesti con un’esperienza lavorativa post diploma di almeno tre anni. «Lavorare in Agenzia - commenta il direttore generale, Roberto Baldoni - vuol dire lavorare dietro le quinte per aumentare costantemente la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici, delle reti e dei servizi essenziali del Paese. Con questo bando andiamo a cercare i migliori tecnici che vogliano impegnare il proprio talento e le proprie competenze al servizio dell’interesse del Paese. Una missione vitale per il mantenimento della prosperità economica e della sicurezza dell’Italia all’interno del processo di trasformazione digitale».

Oggi in Italia, aggiunge Baldoni, «servono almeno 100mila esperti, dalle figure tecniche alle professionalità trasversali. La cybersicurezza è un mondo di professionalità e competenze che stanno iniziando a crescere. Come Agenzia nazionale siamo impegnati a coltivarle e promuoverle dentro e fuori Acn, nelle amministrazioni e nelle imprese».

