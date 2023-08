Concorso Ministero della Difesa, candidature per 1.452 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Consulta IL BANDO

Sono on line, sul portale inPA, due bandi di concorso per il reclutamento di complessive 1452 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, presso il Ministero della Difesa:

bando per 313 unità di personale per il profilo professionale di Funzionario, Area funzionale Terza, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa

bando per 1.139 unità di personale per il profilo professionale di Assistente, Area funzionale Seconda, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa

L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale InPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

Le candidature devono essere presentate entro il 28 agosto 2023.

